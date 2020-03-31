Проверки санаториев организовали в Алтайском крае

В Алтайском крае Роспотребнадзор будет проверять санатории на предмет незаконного оказания услуг во время объявленного в регионе карантина. Отдыхающие, у которых на момент введения профилактических мер уже действовали путевки, остаются там с соблюдением режима безопасности.

Заезд новых туристов закрыт с 28 марта по 1 июня. Те, кто в день публикации указа находился в пути, уже в Белокурихе вынуждены были приобретать обратные билеты. Об этом Altapress.ru рассказали в краевом правительстве. В общей сложности без доходов временно могут остаться около 60% жителей курортного города.

Еще в начале марта операторы, работающие на рынке внутреннего туризма, отчитывались о вспышке спроса, спровоцированной коронавирусом, уже к тому времени подкосившим продажи зарубежных туров. Сейчас ситуация изменилась: несмотря на то что выездной туризм заморожен, страх перед новой инфекцией вкупе с экономической нестабильностью привел к остановке бронирования туров по России. Более того, будущие отпускники аннулируют заказы по всем российским направлениям.