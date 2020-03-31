Синоптики пообещали самую холодную ночь недели в Москве

Ночь на 1 апреля станет самой холодной на этой неделе в Москве. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков на сайте Гидрометцентра России во вторник, 31 марта.

Температура воздуха в ночь на 1 апреля составит –7…–9 градусов, что станет самым низким показателем за неделю. Эта температура ниже нормы на 2–3 градуса, пишет НСН.

«В столичном регионе после аномально теплой погоды резко похолодало. Усилившийся ветер добавил ощущениям дискомфорта — из-за него кажется, что еще холоднее. Ночь на среду станет самой холодной», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова синоптиков.

Днем 31 марта в Москве ожидаются снег, метель и гололедица, столбики термометров опустятся до –3 градусов. Ветер прогнозируется северный ветер 5–10 м/c с порывами до 12–17 м/c. К ночи осадков не ожидается, но мороз усилится. В МЧС попросили граждан и водителей быть аккуратными и внимательными.