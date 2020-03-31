Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Государственная дума 31 марта в третьем, окончательном чтении приняла закон о налогах с процентов по вкладам более 1 млн рублей.

Согласно документу, налогом 13% будут облагаться проценты с вкладов размером более 1 млн рублей. По словам председателя думского комитета по бюджетам и налогам Андрея Макарова, предусмотрен механизм, позволяющий осуществить «серьезный вычет».

По словам Макарова, если бы закон вступил в силу сегодня, то вычет бы составлял 62,5 тыс. рублей. В этом случае налогом облагается доход свыше этой суммы, передает «РИА Новости».

Ранее во вторник Госдума во втором чтении приняла законопроект о взимании налога с процентов по вкладам.

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам отметил, что из-за вспышки коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. В связи с этим власти примут меры для стабилизации экономической ситуации в России.

В частности, глава государства предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

26 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг.

По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году, и вступит в силу с 2021 года.