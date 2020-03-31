Жителю Колымы грозит пять лет тюрьмы за отстрел оленей

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту отстрела и хищения оленей. Расследование ведется по статье «Кража». Полицейским удалось установить подозреваемого. Ему грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Как пишет ИА MagadanMedia, в феврале в дежурную часть ОМВД по Северо-Эвенскому району поступило заявление от руководителя оленеводческого хозяйства. По его данным, в 150 км от поселка Эвенск в устье реки Багумены неизвестный застрелил шесть оленей, а затем похитил их. Материальный ущерб оценили почти в 120 тыс. рублей.

После осмотра места происшествия следователи установили, что преступление совершил ранее судимый местный житель. Он знаком с повадками оленей и смог отличить домашних от диких. Позже подозреваемого задержали. Свою вину он уже признал. Часть похищенного у него была изъята.