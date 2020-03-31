Количество киберпреступлений выросло в ЕАО в два раза за 2019 год

В ЕАО количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло в 2019 году в два раза. Об этом заявил начальник управления МВД по области Александр Добровольский.

Он отчитался перед депутатами регионального законодательного собрания об итогах работы своего ведомства за предыдущий год. Рост подобного рода правонарушений он связал с развитием социальных сетей.

По словам Добровольского, которые приводит ИА EAOMedia, прослеживается общая положительная динамика снижения преступлений — на 2,9%. Так, стало меньше разбойных нападений, грабежей и краж всех видов. Уменьшилось количество правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улице. Сократилось число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя.

44 преступления выявлено в рамках противодействия коррупции. Каждое третье из них — тяжкого и особо тяжкого характера. Каждое четвертое совершено в крупном и особо крупном размере. Пресечено шесть фактов дачи взяток.

Кроме того, сотрудники полиции в 2019 году выявили 407 наркопреступлений, из незаконного оборота было изъято более 163 кг наркотиков, в том числе более 300 г гашиша.