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Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

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Среди новых заболевших около 40% людей в возрасте от 40 до 65 лет, почти 35% в возрасте от 18 до 40 лет и 20% — старше 65 лет. Все контактировавшие с инфицированными уже находятся под наблюдением врачей.

Также уточняется, что только 10% новых случаев заражения завозные.

Общее количество заболевших коронавирусом в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337. Большинство из них выявлено в столице — 1613. Число зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 17, выздоровел 121 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зафиксировано 789 805 случаев заражения, умерли 38 101, выздоровели 166 730.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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