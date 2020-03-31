Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро снизился более чем на 0,7% — до 87 рублей.

Национальная валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок на зарубежных торговых площадках, пишет «Газета.ру». Так, в настоящее время на Лондонской бирже баррель нефти марки Brent торгуется в районе $26,85, марки WTI — $21,18.

Фондовый рынок России также показывает рост. Индекс РТС прибавил 2,48%, индекс Мосбиржи вырос на 1,37%, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне курс доллара превысил отметку в 80 рублей на открытии торгов на Московской бирже.

26 марта Центробанк сообщил о решении зафиксировать официальные курсы иностранных валют и учетные цены на драгоценные металлы с 28 марта по 6 апреля 2020 года. Решение принято на основании указа президента о выходных. Как сообщается на сайте Банка России, официальный курс доллара на 28 марта составляет 77,73 рубля, курс евро — 85,73 рубля.

Курс рубля заметно снизился по отношению к бивалютной корзине после встряски мировых и российских рынков на фоне неудачных переговоров России и стран – участниц ОПЕК+, прошедших 6 марта. В результате развала сделки резкое падение также показали цены на нефть и акции отечественных компаний.