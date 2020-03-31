Европа поставила Ирану медицинские товары с использованием механизма INSTEX

Партия медицинских товаров направлена в Исламскую Республику Иран в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчетам Instex. Об этом на своей странице в Twitter сообщил МИД ФРГ.

«Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что Instex успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран», — сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 31 марта. Как уточняется, медицинские товары прибыли в Иран.

После первой сделки механизм продолжит работать с иранской организацией STFI над дальнейшими транзакциями для развития механизма расчетов. В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о начале работы механизма расчетов с Ираном Instex.

В сентябре 2019 года стало известно о согласии европейских государств внести $15 млрд в фонд механизма, созданного для торговли с Исламской Республикой Иран в обход санкций США.

В феврале 2019 года посол Ирана в России Мехди Санаи назвал новую систему финансовых переводов серьезным шагом в пользу диалога между исламской республикой и ЕС.

Договор о совместном всеобъемлющем плане действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора.

Европейским странам, оставшимся участниками сделки, пришлось выработать новый механизм для расчетов с Тегераном, не попадающий под действие санкций Вашингтона.