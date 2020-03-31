В Кабардино-Балкарии ввели режим самоизоляции

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение ввести в регионе режим самоизоляции для местных жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ появился во вторник, 31 марта, на сайте главы республики Казбека Кокова.

Согласно документу, гражданам запрещается покидать свои дома за исключением случаев обращения за медпомощью, посещения магазинов, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от жилища.

Режим полной изоляции в республике должны соблюдать жители в возрасте старше 65 лет, а также имеющие заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции. В перечень таких заболеваний вошли инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая обструктивная легочная болезнь, заболевание системы кровообращения и злокачественные новообразования любой локализации.

Покидать дом этой категории граждан можно только в случае прямой угрозы жизни.

Власти республики также обязали граждан соблюдать социальное дистанцирование — не менее 1,5 метров.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Такие ограничительные меры ввели еще 28 регионов страны. Кабардино-Балкария стала 29-м регионом, поддержавшим их.

25 марта президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам сообщил о введении нерабочей недели в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Она началась 30 марта и закончился 3 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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