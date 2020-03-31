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В Кабардино-Балкарии ввели режим самоизоляции

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Власти Кабардино-Балкарии приняли решение ввести в регионе режим самоизоляции для местных жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ появился во вторник, 31 марта, на сайте главы республики Казбека Кокова.

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Согласно документу, гражданам запрещается покидать свои дома за исключением случаев обращения за медпомощью, посещения магазинов, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от жилища.

Режим полной изоляции в республике должны соблюдать жители в возрасте старше 65 лет, а также имеющие заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции. В перечень таких заболеваний вошли инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая обструктивная легочная болезнь, заболевание системы кровообращения и злокачественные новообразования любой локализации.

Покидать дом этой категории граждан можно только в случае прямой угрозы жизни.

Власти республики также обязали граждан соблюдать социальное дистанцирование — не менее 1,5 метров.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Такие ограничительные меры ввели еще 28 регионов страны. Кабардино-Балкария стала 29-м регионом, поддержавшим их.

25 марта президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам сообщил о введении нерабочей недели в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Она началась 30 марта и закончился 3 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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