Подготовка к посевной продолжается в одном из районов Оренбуржья

В Тюльганском районе Оренбургской области аграрии готовятся к весенне-полевым работам. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Сейчас механизаторы в колхозах завершают ремонт спецтехники. По состоянию на 30 марта, к работе готовы 268 тракторов, 218 сеялок и 149 культиваторов. Также подготовлены 554 т дизтоплива и 67,5 т бензина, пишет РИА «Оренбуржье».

С начала года сельхозпредприятия региона приобрели шесть тракторов, три зерноуборочных комбайна и восемь единиц сельхозинвентаря.

30 марта в региональном минсельхозе также сообщили, что на территории шести муниципалитетов области началась подкормка озимых культур. Специалисты обработали 12 тыс. га площадей.

В январе стало известно, что в Оренбургской области в 2020 году планируется увеличить площади для посева яровых и озимых культур. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 804,5 тыс. га, а во всех категориях хозяйств предстоит посеять 3,23 млн га яровых культур.