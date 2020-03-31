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Многоквартирный дом сгорел в Тюмени

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В Тюмени сгорел двухэтажный дом на 12 квартир. Постройка на Камчатской, 97, оказалась нежилой, пострадавших нет.

Как рассказали Megatyumen.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила 30 марта в 23:31. Прибывшие спасатели оперативно локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние здания.

Пострадавших в результате инцидента нет. Площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении были задействованы 44 человека личного состава и 14 единиц техники.

Дом на Камчатской, 97, ранее был расселен. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 27 марта в Екатеринбурге произошел пожар в деревянном двухэтажном доме на улице Омской. Огонь распространился на 200 кв. м. Погибли восемь человек. Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция рассматривает поджог как основную версию причин произошедшего.

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