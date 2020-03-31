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Подъезды домов с зараженными коронавирусом в Нур-Султане закроют на карантин

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Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
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Власти Нур-Султана приняли решение закрывать на карантин подъезды домов, где живут зараженные коронавирусом. Об этом во вторник, 31 марта, заявила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

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«Акимам районов города Нур-Султана обеспечить закрытие на карантин подъездов жилых домов, в которых выявлены инфицированные лица», ― цитирует ее ТАСС.

Кисикова добавила, что департаменту полиции было поручено обеспечение круглосуточной охраны таких подъездов, чтобы жильцы не покидали карантин. При этом она отметила, что должна быть обеспечена доставка продуктов питания и лекарств для проживающих в «карантинных» подъездах.

Ранее в этот день сообщалось, что аэропорт Нур-Султана приостановит прием международных рейсов с 1 апреля. Остановится также прием эвакуационных пассажирских рейсов.

По данным портала Worldometer на 31 марта, в стране зафиксированы 325 случаев заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел, один пациент скончался.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, на планете зарегистрировано свыше 786 тыс. случаев заболевания, умерли более 37 тыс. человек, вылечились — 165 тыс.

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