Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом
Сюжет:

Трехлетняя девочка госпитализирована с подозрением на COVID-19 в Череповце

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетняя девочка госпитализирована в Череповце с подозрением на коронавирус. Такое заявление сделал глава Вологодской области Олег Кувшинников.

Следует шить: в России начали делать маски по новому регламенту
Крупные мануфактуры и малые ателье изготовили 400 тыс. защитных изделий из марли

«Мы видим, что инфекция распространяется не только на категорию 65+, но и на молодых людей. У нас под подозрением девочка трех лет», — приводит поздно вечером 30 марта информагентство «СеверИнформ» слова губернатора для одного из российских телеканалов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 31 марта в Вологодской области зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее, во вторник, врач-вирусолог Евгения Селькова объяснила рост числа молодежи среди заболевших COVID-19 слабыми симптомами заболевания у молодого поколения и мутацией вируса.

Накануне московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Москве у 17 детей.

В этот же день стало известно, что в Москве за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся в столице превысило 1,2 тыс. Возраст большинства инфицированных, а именно 102 человек, — от 18 до 40 лет.

29 марта власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Позднее меру поддержали в ряде российских регионов, в том числе в Вологодской области.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобрнауки продолжит увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Башкирия и Забайкалье ввели режим полной самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020