Трехлетняя девочка госпитализирована с подозрением на COVID-19 в Череповце

Трехлетняя девочка госпитализирована в Череповце с подозрением на коронавирус. Такое заявление сделал глава Вологодской области Олег Кувшинников.

«Мы видим, что инфекция распространяется не только на категорию 65+, но и на молодых людей. У нас под подозрением девочка трех лет», — приводит поздно вечером 30 марта информагентство «СеверИнформ» слова губернатора для одного из российских телеканалов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 31 марта в Вологодской области зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее, во вторник, врач-вирусолог Евгения Селькова объяснила рост числа молодежи среди заболевших COVID-19 слабыми симптомами заболевания у молодого поколения и мутацией вируса.

Накануне московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Москве у 17 детей.

В этот же день стало известно, что в Москве за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся в столице превысило 1,2 тыс. Возраст большинства инфицированных, а именно 102 человек, — от 18 до 40 лет.

29 марта власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Позднее меру поддержали в ряде российских регионов, в том числе в Вологодской области.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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