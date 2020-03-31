Названа доля опасающихся набрать вес из-за закрытия фитнес-центров москвичей

Почти 30% жителей Москвы и Подмосковья опасаются набрать лишний вес за время, что, по распоряжению властей регионов, не работают фитнес-центры и спортклубы. Об этом сообщает во вторник, 31 марта, «РИА Новости» со ссылкой на опрос «Спорт Mail.ru».

28% опрошенных заявили, что боятся набрать лишний вес, 26% беспокоятся за тонус мышц, а 21% боится потерять мышечную массу, отмечает «Газета.ру».

Одновременно 38% жителей столичного региона положительно отреагировали на закрытие спортивных центров. 20% указали на высокий риск заражения вирусом в таких местах. 37% респондентов назвали закрытие спортцентров чрезмерно строгой мерой.

Опрос среди 5,1 тыс. пользователей «Спорт Mail.ru» проводился с 23 по 26 марта.

21 марта Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы прекратить пропуск посетителей. Доступ в указанные учреждения, а также другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей прекращен до особого распоряжения.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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