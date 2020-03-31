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Службы ЖКХ не могут ликвидировать коммунальную аварию в Биробиджане

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Власти Биробиджана пока затрудняются назвать точное количество домов, в которых сегодня, 31 марта, отключат холодную воду. Службы ЖКХ не могут приступить к ликвидации коммунальной аварии. Причина — промерзшая земля и обледеневшие трубы.

Как пояснили ИА EAOMedia в городской администрации, порыв на проезжей части у школы № 11 произошел 30 марта. Специалисты МУП «Водоканал» выехали на место аварии. Вечером они начали откачивать воду из колодца. Однако обследовать его не смогли из-за того, что землю и сами трубы сковал лед.

С утра коммунальщики начали проливать колодец горячей водой. Только после окончания этих работ они смогут определить фронт работ. Позже уже будет ясно, сколько жилых домов попадет под отключение холодной воды и есть ли необходимость вскрывать асфальт.

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