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В Ростовской области введен режим самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области. Ограничительные меры начали действовать с полуночи вторника, 31 марта.

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Местным жителям запрещается покидать свои дома. Исключением может является выход за продуктами в ближайший магазин и аптеку, вынос мусора, выгул домашних животных в радиусе 100 м от дома, а также обращение за медицинской помощью и поездка на работу, если такая необходима, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 31 марта, в Ростовской области зафиксировано два случая заражения COVID-19.

Ранее в этот же день сообщалось, что режим самоизоляции из-за распространения коронавируса вслед за Москвой и Подмосковьем объявили власти 26 российских регионов.

Обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста накануне 30 марта поддержали в республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия и Коми, а также в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.

Аналогичные меры также ввели в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областях. Кроме того, самоизоляцию поддержали в Чечне и Чувашии.

Таким образом, Ростовская область стала 27-м регионом, подержавшим ограничительные меры.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

В России, по данным на 30 марта, зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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