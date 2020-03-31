Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Общество
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме под Красноярском
Мир
Аэропорт Нур-Султана приостановит прием международных рейсов
Мир
19 человек погибли при тушении лесного пожара в Китае
Экономика
Ряд ритейлеров анонсировали отказ от приема наличных из-за COVID-19

19 человек погибли при тушении лесного пожара в Китае

0
Фото: Global Look Press/Wang Xi/XinHua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятнадцать человек погибли при тушении лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В огне в ночь на вторник погибли 18 пожарных и один работник местного лесхоза, который показывал пожарным дорогу к очагу возгорания. Огонь заблокировал людям путь из-за резкого изменения направления ветра

На борьбу с огнем власти направили 300 пожарных и 700 военных.

В январе в Австралии самолет аварийно-спасательная службы, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, потерпел крушение, в результате которого погибли три человека. Обломки самолета нашли рядом с городом Кума на юге штата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп предложил премьеру Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами
Более 150 домов были разрушены из-за лесных пожаров в Австралии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020