19 человек погибли при тушении лесного пожара в Китае

Девятнадцать человек погибли при тушении лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В огне в ночь на вторник погибли 18 пожарных и один работник местного лесхоза, который показывал пожарным дорогу к очагу возгорания. Огонь заблокировал людям путь из-за резкого изменения направления ветра

На борьбу с огнем власти направили 300 пожарных и 700 военных.

В январе в Австралии самолет аварийно-спасательная службы, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, потерпел крушение, в результате которого погибли три человека. Обломки самолета нашли рядом с городом Кума на юге штата.