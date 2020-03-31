В США от коронавируса скончались более 3 тыс. человек

В Соединенных Штатах число жертв коронавируса достигло 3008, выздоровели 5764 пациента. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные во вторник, 31 марта.

Всего в стране инфицированы 163 429 человек. Штаты лидируют по количеству зараженных в мире, опередив Италию и Китай.

Накануне американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в США до 30 апреля. Тем не менее он назвал маловероятным введение общенационального карантина по всей стране.

Кроме того, Трамп заявил, что Россия оказала поддержку Штатам на фоне пандемии, прислав самолет с медицинским оборудованием.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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