Украинского депутата выписали из больницы после лечения коронавируса

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Шахов был выписан из больницы после прохождения лечения коронавируса, однако останется на самоизоляции. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его странице в Facebook 30 марта.

«Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой», — рассказал Шахов.

Он уточнил, что намерение покинуть больницу связано с тем, что в госпитализации нуждаются люди с более тяжелой формой болезни. Теперь депутат будет находиться дома под наблюдением медиков.

Коронавирус у Шахова выявили в начале марта после его возвращения из Франции. Политик не отправился сразу на самоизоляцию, а некоторое время ходил в раду и участвовал в заседаниях. С ним контактировали не менее 79 депутатов, все они сдали тест на инфекцию.

19 марта Шахов заявил о том, что у его жены также подтвердили заражение.

По данным Worldometer на 30 марта, на Украине зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек.

25 марта украинские власти ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса на месяц — до 24 апреля.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.