Американский торгпред назвал слабое место США

Кризис, вызванный коронавирусом, показал уязвимость США из-за чрезмерной зависимости от поставок дешевых медицинских товаров из других стран. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в ходе виртуального общения с министрами G20.

«Как показал кризис, чрезмерная зависимость от других стран как источника дешевых медицинских товаров и материалов создала стратегическую уязвимость для нашей экономики», — приводятся его слова 30 марта на сайте торгпредства.

По словам Лайтхайзера, сейчас Штаты поощряют диверсификацию цепочек поставок и стремятся стимулировать рост собственного производства.

Ранее в понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США оказалось много лишней медицинской продукции, которая сейчас не нужна. В связи с этим он решил направить помощь Италии.

В настоящее время Штаты вышли на первое место по числу зараженных коронавирусом в мире — более 160 тыс. человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.

По словам Трампа, в ближайшие 30 дней станет понятно, справляется ли страна с эпидемией.