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Число междугородних автобусов сократили в Амурской области

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Дневные рейсы автобусов межмуниципального сообщения Амурской области работают по расписанию выходного дня до 6 апреля. Сокращения коснулись дневных рейсов, в утреннее и вечернее время выполнение рейсов сохранится по расписанию.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции министерство транспорта и дорожного хозяйства региона просит граждан максимально сократить поездки в общественном транспорте, а также ограничить поездки по маршрутам регулярных перевозок в междугороднем сообщении, передает asn24.ru.

Снижение пассажиропотока уже отмечено на рейсах в общественном транспорте как в муниципалитетах, так и на межгороде. На рейсах межсубъектного сообщения, на маршруте № 700 Благовещенск–Хабаровск–Благовещенск в выходные 21:03 и 22:03 перевезен 61 пассажир, 28:03 и 29:03 — 43 пассажира.

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