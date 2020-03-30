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Средняя зарплата в Приморском крае достигла 40 тыс. рублей

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Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Результаты их исследования за 2019 год приводит «РИА Рейтинг». Приморье оказалось в середине списка. По данным источника, жители края в небольших городах получают в среднем 40 тыс. рублей в месяц.

Прирост по отношению к 2018 году составил 8,6%, сообщает ИА PrimaMedia. Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов: Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей.

В феврале президент Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию поправку о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции. За последнее десятилетие доходы россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

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