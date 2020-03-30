В Ботсване зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

В Ботсване выявлено три первых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Лемогана Квапе.

Квапе добавил, что в настоящий момент все инфицированные находятся на карантине. Все три случая — завозные, пациенты недавно вернулись из поездок в Таиланд и Великобританию.

Ботсвана стала 47-й африканской страной из 54, где был обнаружен коронавирус нового типа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 770,1 тыс. человек, 36,9 тыс. скончались, 160,2 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 17 пациентов.

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