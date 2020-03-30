Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Сейчас заражение москвичей коронавирусом происходит чаще через контакт, каждый день численность заболевающих возрастает. Об этом заявила в понедельник, 30 марта, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть всё больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали. То есть передача уже осуществляется через простых горожан друг к другу», — приводит агентство «Москва» слова заммэра.

Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Она добавила, что сейчас лекарства хроническим больным, которые они обязаны постоянно принимать в рамках системы дополнительного лекарственного обеспечения, выписываются и выдаются сразу на полгода.

По словам заммэра столицы, 1,6 млн москвичей получили материальную помощь. Это разовая выплата для лиц из группы риска — людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Для них режим карантина ввели еще на прошлой неделе.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, власти Москвы попросили жителей города отложить посещение поликлиник.

Вице-мэр отметила, что у большинства молодых граждан с коронавирусом заболевание протекает в легкой форме. Исключение составляют пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее в понедельник в оперативном штабе сообщили, что возраст большинства инфицированных в Москве составляет от 18 до 40 лет. За последние сутки в 35 российских регионах выявили 302 новых случая коронавируса. Среди них 212 — в Москве и семь — в Подмосковье.

С 30 марта по 5 апреля в Москве действует режим домашней самоизоляции для всех горожан вне зависимости от возраста. Выходить на улицу можно лишь в случаях крайней необходимости: для выгула домашних животных, похода в ближайший магазин или аптеку и ряда других. Ранее такая мера действовала только в отношении москвичей старше 65 лет и хронически больных.

По состоянию на 30 марта, в России диагностировано 1836 случаев заболевания COVID-19, из них 302 — за последние сутки. 66 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.