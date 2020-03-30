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Более 150 тыс. га засеяли зерновыми культурами в Курской области

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В Курской области продолжается сев яровых зерновых культур. По состоянию на 30 марта, засеяно более 150 тыс. га, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В лидерах значится Солнцевский район, здесь выполнено 73% от плана. Более половины от отведенных площадей засеяно в Суджанском, Обоянском, Октябрьском, Пристенском и Мантуровском районах. В последних двух идет сев сахарной свеклы, пишет «Курская правда».

К севу ярового рапса приступили в Конышевском, Большесолдатском, Медвенском, Кореневском и Суджанском районах. В Щигровском и Рыльском районах эти работы уже завершили. На сельхозпредприятиях Пристенского, Кореневского, Тимского, Рыльского, Льговского, Мантуровского и Медвенского районов продолжается сев подсолнечника.

По словам председателя комитета агропромышленного комплекса региона Ивана Музалева, завершить посевы свеклы планируется до 15 апреля, рапса и подсолнечника — до 25 апреля.

23 марта сообщалось, что в Курской области с начала 2020 года пожарные 600 раз выезжали для ликвидации пожаров, возникших из-за сжигания мусора и прошлогодней травы. Особенно сложной ситуация может оказаться в Рыльском и Суджанском районах, где находятся торфяники. Кроме того, риски возгораний увеличиваются и в связи с началом сезона охоты.

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