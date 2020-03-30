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В Госдуме разработали версию поправок в закон о виноградарстве и виноделии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Депутат Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин разработали еще одну версию поправок в закон о виноградарстве и виноделии. Соответствующий проект закона был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы 30 марта.

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«Законопроектом предлагается установить, что положения закона не применяются к обороту винодельческой продукции, выпущенной до вступления закона в силу, а для виноматериалов, находящихся на выдержке, — предусмотреть бессрочный срок хранения для их дальнейшего использования для производства продукции, которая может быть реализована по правилам, действовавшим до вступления закона в силу», — приводит «Интерфакс» текст пояснительной записки.

Также предлагается установить, что винодельческая продукция, находящаяся на территории винодельческих предприятий, подлежит однократной инвентаризации с участием представителей уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Обогащение вина, крепленого вина, игристого вина концентрированным виноградным суслом предлагается разрешить только в неблагоприятные для созревания винограда годы с одобрения органа власти.

В документе также содержатся уточнения терминологии, корректировки статей о реестре виноградных насаждений, сроках сдачи деклараций об урожае и некоторые другие нововведения.

При этом в законопроекте отсутствует предложение о переходном периоде сроком на три года для производства вина из импортных материалов, которое было прописано в проекте поправок, внесенном в Госдуму 6 марта.

Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» был принят Госдумой 18 декабря и подписан президентом Владимиром Путиным 27 декабря. Вступить в силу он должен с 26 июня 2020 года.

По мнению участников рынка, благодаря этому документу страна получила исторический шанс перезапустить отрасль и создать собственную винную культуру.

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