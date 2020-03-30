Дорожный ремонт стартовал в Волгоградской области

В Волгоградской области начался сезон дорожного ремонта. Работы по обновлению дорожного покрытия стартовали на 28 объектах, сообщает пресс-служба администрации области.

В Волгограде дорожники должны обновить десять дорог. В перечень попали улицы Андреева, Мачтозаводская, Рокоссовского (местный проезд), Песчанокопская, Ткачева, Электролесовская, Армавирская, Рокоссовского, Гастелло, Чебышева, пишет ИА «НовостиВолгограда».

Также запланирован ремонт в Волжском и на трассах регионального значения в сельских районах. На нескольких объектах работы уже находятся на завершающей стадии.

В Волгограде в 2020 году начнется строительство третьего пускового комплекса, который соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Проектные работы завершились минувшей осенью. Четырехполосная трасса протяженностью 14 км пройдет по охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы. В связи с этим проект дороги был тщательно согласован с экологами.