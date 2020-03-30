МЧС предупредило жителей Якутии об ухудшении погоды

В течение 31 марта в Мирнинском, Ленском, Олекминском районах Якутии ожидается порывистый ветер, местами до 15–20 м/с, метель. В Ленском районе — с выпадением снега, местами сильного.

Главное управление МЧС РФ по республике рекомендует жителям соблюдать правила безопасности. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, передает ИА YakutiaMedia. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

26 марта в Воркуте Республики Коми из-за метели закрыли движение по кольцевой автодороге и в микрорайоне Советский. Запрет действовал для всех видов транспорта. Соответствующее решение приняла рабочая группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.