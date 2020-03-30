Подготовку к паводку обсудили в администрации Челябинска

В Челябинске продолжается подготовка к прохождению паводковых вод. О том, какие меры применяются при подготовке к половодью, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Валентин Гриднев рассказал в ходе аппаратного совещания 30 марта.

«Главы районов осведомлены о наиболее подтапливаемых участках, требующих особого контроля при весеннем половодье, а также о составе сил и средств, привлекаемых для ликвидации. В результате проделанной работы на контроль взяты 64 участка. Среди них: поселок Шершни, территории участков 2, 3, 4 поселка Мелькомбинат, Университетская набережная, 27 участков основных транспортных магистралей в Челябинске», — цитирует Гриднева сайт 1obl.ru.

Согласно прогнозам, в зону подтопления попадает 321 жилое здание и 50 садовых участков на площади 347 га. В них проживают более 4,7 тыс. человек. Однако специалисты отмечают, что половодье в этом году ожидается ниже среднегодовых значений.

В городе создан финансовый резерв и группировка численностью более 6 тыс. человек для устранения возможных последствий. Подготовлены гидротехнические сооружения города и предусмотрены 23 пункта временного размещения людей.