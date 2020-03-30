Прямой эфир
Сюжет:

В ЛНР сообщили о первом зараженном коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в понедельник, 30 марта, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко в эфире луганской ГТРК.

Пожар в степи: проник ли коронавирус в лагерь беженцев в Сирии
Десятки тысяч жителей «Рукбана», который находится в подконтрольной США зоне, рискуют заразиться COVID-19

«На сегодняшний момент на территории республики у нас зарегистрирован один случай. Зараженный гспитализирован и находится в боксированном отделении», — приводит слова Докашенко «РИА Новости».

По словам врача, медработники готовы к борьбе с инфекцией.

Накануне глава минздрава республики Наталья Пащенко сообщила, что у жителя Славяносербского района оказался положительный тест на коронавирус, который требует подтверждения. Она добавила, что пациент прибыл из-за границы и до выявления инфекции находился на самоизоляции.

Согласно указу главы ЛНР Леонида Пасечника от 13 марта, в республике действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. С 30 марта министерство образования и науки перевело местные учебные заведения на дистанционное обучение. Также ЛНР запретила въезд с подконтрольной Киеву территории.

По данным Worldometers на 30 марта, число заразившихся коронавирусом на Украине составляет 480 человек, погибли 11 пациентов, а выздоровели — шесть.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый случай заражения COVID-19 выявили в ЛНР
МИД ДНР прокомментировал разрешение въезда в Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020