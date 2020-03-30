В ЛНР сообщили о первом зараженном коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в понедельник, 30 марта, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко в эфире луганской ГТРК.

«На сегодняшний момент на территории республики у нас зарегистрирован один случай. Зараженный гспитализирован и находится в боксированном отделении», — приводит слова Докашенко «РИА Новости».

По словам врача, медработники готовы к борьбе с инфекцией.

Накануне глава минздрава республики Наталья Пащенко сообщила, что у жителя Славяносербского района оказался положительный тест на коронавирус, который требует подтверждения. Она добавила, что пациент прибыл из-за границы и до выявления инфекции находился на самоизоляции.

Согласно указу главы ЛНР Леонида Пасечника от 13 марта, в республике действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. С 30 марта министерство образования и науки перевело местные учебные заведения на дистанционное обучение. Также ЛНР запретила въезд с подконтрольной Киеву территории.

По данным Worldometers на 30 марта, число заразившихся коронавирусом на Украине составляет 480 человек, погибли 11 пациентов, а выздоровели — шесть.

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