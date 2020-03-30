Реставрацию Народного дома решили завершить во Владивостоке

В Народном доме имени Пушкина во Владивостоке продолжатся реставрационные работы, которые начались еще в 2017 году. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

На ремонт выделено около 95,4 млн рублей, срок завершения — до 30 ноября 2021 года, сообщает ИА PrimaMedia. В настоящий момент идет первый этап отбора подрядчиков. Второй период, финальный, состоится в мае.

В рамках программы «Единая дальневосточная субсидия» планируется отреставрировать 14 зданий Владивостока, признанных объектами культурного наследия. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил журналистам в феврале, что в их числе известный комплекс «Серая лошадь».