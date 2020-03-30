«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них. Об этом заявил источник «Известий», близкий к лоукостеру, в понедельник, 30 марта.

«Компания вынуждена отменить два вывозных рейса Анталья–Москва, запланированных на 31 марта и 1 апреля. Кто и как будет организовывать возвращение в Россию наших граждан, в телеграмме Росавиации не указывается», — сказал собеседник издания.

Ранее, 22 марта, «Победа» сообщила, что до 30 апреля приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию в связи с введенными ограничениями на прилет иностранцев в Россию и выполнение рейсов в Анталью и Газипашу. Отмечалось, что для возвращения клиентов из Турции компания собирается выполнять вывозные рейсы.

Позже, 27 марта, авиакомпания сообщила о приостановке полетов за границу и по России с 1 апреля по 31 мая. Меру приняли в связи с постановлением российского правительства приостановить на этот период времени все регулярные и чартерные международные рейсы, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса.

В тот же день Турция приостановила международные рейсы из-за угрозы распространения инфекции.

По данным сайта Worldometer на 30 марта, в мире коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у 735 833 человек, вылечились 156 142 пациента, а погибли 34 847 человек.