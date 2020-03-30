Прямой эфир
Сюжет:

«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них. Об этом заявил источник «Известий», близкий к лоукостеру, в понедельник, 30 марта.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

«Компания вынуждена отменить два вывозных рейса Анталья–Москва, запланированных на 31 марта и 1 апреля. Кто и как будет организовывать возвращение в Россию наших граждан, в телеграмме Росавиации не указывается», — сказал собеседник издания.

Ранее, 22 марта, «Победа» сообщила, что до 30 апреля приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию в связи с введенными ограничениями на прилет иностранцев в Россию и выполнение рейсов в Анталью и Газипашу. Отмечалось, что для возвращения клиентов из Турции компания собирается выполнять вывозные рейсы.

Позже, 27 марта, авиакомпания сообщила о приостановке полетов за границу и по России с 1 апреля по 31 мая. Меру приняли в связи с постановлением российского правительства приостановить на этот период времени все регулярные и чартерные международные рейсы, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса.

В тот же день Турция приостановила международные рейсы из-за угрозы распространения инфекции.

По данным сайта Worldometer на 30 марта, в мире коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у 735 833 человек, вылечились 156 142 пациента, а погибли 34 847 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпания «Победа» приостановит полеты в Турцию
Турция приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020