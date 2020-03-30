Путин поручил направлять студентов-целевиков для борьбы с нехваткой кадров

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов расширять практику направления студентов на целевое обучение для обеспечения кадрами социальной сферы и экономики субъектов. Соответствующая рекомендация опубликована в понедельник, 30 марта, на сайте Кремля.

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: расширять практику заключения договоров о целевом обучении со студентами образовательных организаций высшего образования в целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте.

Управлению субъектов также рекомендуется учредить при высших должностных лицах координационные и совещательные органы по вопросам высшего образования и науки.

Доклад по этому вопросу ожидается до 1 октября, ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица регионов.

Президент также поручил администрации президента направить в правительство предложения, касающиеся повышения роли регионов в подготовке кадров для отраслей экономики и социальной сферы, подготовленные высшими должностными лицами регионов.

Поручение необходимо исполнить до 31 марта, ответственным за реализацию назначен помощник президента Игорь Левитин.

Ранее 30 марта сообщалось, что студенты медвуза будут оказывать содействие врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса к 30 марта достигло 549 тыс. человек, 24,8 тыс. скончались, 128,7 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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