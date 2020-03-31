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Сигнальные ракеты: хуситы предварили переговоры атакой на Эр-Рияд

Столица Саудовской Аравии впервые с лета 2018 года оказалась под обстрелом
Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Сигнальные ракеты: хуситы предварили переговоры атакой на Эр-Рияд
2020-03-30 18:17:29">
2020-03-30 18:17:29
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Эр-Рияд попал под обстрел впервые с лета 2018 года, и системы ПВО страны вновь не смогли отразить атаку на столицу королевства. Эксперты считают, что этот удар имел не военное, а политическое значение. Хуситы демонстрируют свою силу перед предстоящими переговорами с противником и тестируют готовность его средств противовоздушной обороны к отражению массированных ударов по объектам инфраструктуры.

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Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, ПВО Саудовской Аравии (СА) не удалось перехватить ни одной ракеты хуситов при обстреле столицы страны в ночь на 29 марта. Для обороны задействовали американские комплексы Patriot. Впрочем, в самом королевстве утверждает, что все цели были сбиты.

Атака йеменских повстанцев в этот раз была направлена на столицу страны и приграничный город Джизан. Эль-Рияд не подвергался обстрелам уже около полутора лет, поэтому нападение хуситов стало для местных властей неожиданностью. По официальным данным СА, легкие ранения получили два гражданских лица. Их травмировали падающие на жилые районы обломки боеприпасов. В местных СМИ появились фотографии лежащих на улицах фрагментов противоракет. О потерях и разрушениях на военных объектах королевские СМИ традиционно не сообщают.

По словам представителя хуситов, их войска атаковали чувствительные объекты экономики и военного назначения в СА. Повстанцы пообещали продолжить обстрелы, если саудиты не прекратят свою военную операцию в Йемене.

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot ПВО Саудовской Аравии

Зенитно-ракетные комплексы Patriot ПВО Саудовской Аравии

Фото: twitter.com
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Источники с обеих сторон сходятся в том, что нынешний удар не был массированным. Было применено всего несколько ракет и около десяти дронов. Предыдущие обстрелы последнего года были куда мощнее. Это может свидетельствовать о том, что целью являлось вовсе не достижение максимального военного эффекта.

Йеменские повстанцы в последнее время получили доступ к более совершенным типам баллистических ракет, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

В этот раз в атаке на Эр-Рияд использовались боеприпасы с отделяющейся головной частью. Перехватить их гораздо сложнее, чем обычные старые «Скады», на противодействие которым «затачивали» Patriot, — отметил специалист. — Случается, что противоракета поражает летящую по баллистической траектории двигательную установку, а отделившаяся от нее маневрирующая боеголовка успешно прорывает оборону. Так устроены все современные баллистические боеприпасы. Для того чтобы причинить серьезный ущерб военным объектам, надо использовать десятки мощных ракет, как это делали иранцы при атаке на американские базы в Ираке. Этот же обстрел больше похож на предупреждение или испытание возможностей ПВО королевства.

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С одной стороны, удары хуситов выглядят авантюрой, с другой — это вполне продуманный шаг, заявил «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Напряжение между повстанцами и саудитами возрастало и должно было как-то разрешиться, — подчеркнул он. — Вот оно и разрешилось. И будет иметь продолжение. В условиях пандемии коронавируса у Саудовской Аравии возникли проблемы на рынке энергоресурсов — страны Европы и США уже отказываются покупать у них нефть даже по заниженным ценам.

По словам эксперта, сейчас у королевства сложное экономическое положение и Эр-Рияду в ближайшее время будет не до военных действий. Хуситам, напротив, нынешняя ситуация на руку. Саудиты не могут воевать на двух фронтах сразу: и на экономическом, и на военном. Поэтому повстанцы активизируют свою деятельность. Но, как отметил Владимир Анохин, во что это выльется, пока сказать трудно.

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Дрон-камикадзе большой дальности Samad-3

Дрон-камикадзе большой дальности Samad-3

Фото: twitter.com

Хуситы не в первый раз используют ракетные удары по территории своего противника для достижения политических целей. Самым громким из инцидентов стала атака на нефтяной завод государственной компании Aramco в сентябре прошлого года. Тогда СА потребовалось две недели, чтобы восстановить снизившуюся вполовину добычу нефти.

Сразу же после инцидента власти США сообщили о переброске для защиты Саудовской Аравии от ракетных атак дополнительных средств ПВО и 3 тыс. военных. В королевстве развернули две батареи комплексов Patriot, одну специализированную противоракетную систему THAAD и две эскадрильи истребителей.

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После серии военных поражений в Йемене СА активизировала контакты с хуситами и договорилась о перемирии. Оно удерживалось несколько месяцев, но с февраля повстанцы вновь начали наступление. Им удалось захватить город Эль-Хазм, и теперь они напрямую угрожают главным районам нефтегазодобычи страны в провинции Мариб.

Продвинутые боеприпасы

Столица Саудовской Аравии расположена в тысяче километров от границы с Йеменом. Поэтому для ее атаки требуются серьезные дальнобойные ракеты. Хуситы сообщили, что в ночь на воскресенье использовали баллистические Zulfiqar и дроны-камикадзе большой дальности Samad-3. По данным самих повстанцев, такой беспилотник способен пролететь до цели 1,5–1,7 тыс. км. Этого вполне достаточно, чтобы атаковать столицу СА.

По классификации йеменских повстанцев, Zulfiqar обозначена как ракета с жидкостным двигателем — отдаленный потомок советских Р-17 «Эльбрус», широко известных в регионе как «Скад», но с улучшенной точностью и дальностью.

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Баллистическая ракета Zulfiqar

Баллистическая ракета Zulfiqar

Фото: twitter.com

По приграничному городу ударили из 220-мм Badr-1. Они напоминают обычные реактивные системы залпового огня и смонтированы на шасси грузовика. В 2018 году была представлена корректируемая версия такого боеприпаса с улучшенной точностью. Хуситы уже не в первый раз используют их для обстрела саудовских городов.

Нападение на приграничные объекты было подкреплено ударными беспилотниками Qasef-2K. Это еще один небольшой дрон-камикадзе иранского производства с дальностью в несколько сотен километров. Его боевая часть годится для поражения только не укрепленных объектов. Похожие аппараты использовались при атаке на объекты нефтепереработки компании Aramco в сентябре прошлого года.

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