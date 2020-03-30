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Борьбу с последствиями циклона продолжают в Магадане

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Глава Колымы Сергей Носов поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта региона совместно с дорожным эксплуатационным учреждением «Магаданское» помочь Магадану в борьбе с последствиями циклона.

«Прежде всего проезд должен быть обеспечен к социальным объектам и во дворах, чтобы могли подъехать спокойно и скорая помощь, и коммунальные машины», — поставил задачу Сергей Носов.

На борьбу со снегом отправят фронтальные погрузчики и самосвалы, передает ИА MagadanMedia. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального и регионального значения Магаданской области открыт для всех видов транспорта без ограничений. По информации метеорологов, основной удар стихии пришелся на Магадан и Ольский городской округ.

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