Борьбу с последствиями циклона продолжают в Магадане

Глава Колымы Сергей Носов поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта региона совместно с дорожным эксплуатационным учреждением «Магаданское» помочь Магадану в борьбе с последствиями циклона.

«Прежде всего проезд должен быть обеспечен к социальным объектам и во дворах, чтобы могли подъехать спокойно и скорая помощь, и коммунальные машины», — поставил задачу Сергей Носов.

На борьбу со снегом отправят фронтальные погрузчики и самосвалы, передает ИА MagadanMedia. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального и регионального значения Магаданской области открыт для всех видов транспорта без ограничений. По информации метеорологов, основной удар стихии пришелся на Магадан и Ольский городской округ.