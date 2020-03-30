Число умерших с коронавирусом в Великобритании превысило 1,3 тыс.

Число людей, которые умерли в больницах Великобритании с коронавирусом, за день увеличилось на 180 человек, до 1305. Об этом говорят данные медицинских ведомств, которые были распространены на территории Соединенного Королевства в понедельник, 30 марта.

По информации ТАСС, наибольший прирост числа заболевших произошел на территории Англии. Там за день стало известно о 159 смертях людей с коронавирусом. Еще 14 человек умерли в Уэльсе, шесть ― в Шотландии, еще один ― в Северной Ирландии.

Отмечается, что в течение дня министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании должно опубликовать уточненные данные, которые могут отличаться от ранее известных из-за разных методик подсчета.

Ранее 30 марта британский принц Чарльз, который ранее заразился COVID-19, вышел из самоизоляции. Отмечается, что он провел в карантине семь дней. Решение покинуть изоляцию принц принял после консультации со своим врачом.

В субботу, 28 марта, сообщалось, что количество летальных исходов из-за коронавируса в Великобритании превысило тысячу, а число зараженных в стране — 17 тыс.

27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer на 30 марта, число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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