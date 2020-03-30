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Диагноз «коронавирусная инфекция» сняли у ребенка в Астрахани

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В Астраханской области у четырехлетнего ребенка не подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Его сняли после поступления уточненных данных из ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора.

Диагнозы у первых инфицированных жителей поселка Тальниковый окончательно подтверждены. Таким образом, как пишет «Астрахань 24», по состоянию на понедельник, 30 марта, в регионе инфицированы семь человек: два с подтвержденным диагнозом и еще пять — с условно подтвержденным.

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Под наблюдением региональной амбулаторной службы остаются 648 человек. С учета сняли 956 человек, но 29 марта под наблюдение взяли еще 15 человек. Всего же за период эпидемического неблагополучия в Астраханской области было взято под наблюдение 1,613 тыс. человек.

30 марта сообщалось о подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным указе о выделении 77 регионам 33,4 млрд рублей для создания койко-мест и оснащения больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом.

В понедельник, 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. 212 из них обнаружили в Москве. Таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Информация также доступна по хештегу #МыВместе.

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