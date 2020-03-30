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Более 117 млн рублей направят на замену сельского водопровода на Ставрополье

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В Александровском районе Ставропольского края планируют провести замену уличной водопроводной сети в селе Калиновском. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

Рабочие заменят все трубы, проходящие по территории села. Их общая протяженность составляет более 36 км, пишет NewsTracker.

Министр ЖКХ региона Роман Марченко отмечает, что старые стальные трубы заменят на современные полиэтиленовые. На эти цели направят 117,5 млн рублей.

Замену водопроводной сети проведут в рамках краевой программы повышения качества водоснабжения.

В феврале сообщалось, что более 12 тыс. жителей Предгорного района Ставрополья испытывают нехватку питьевой воды. В 2020 году планируется построить и сдать в эксплуатацию сразу четыре крупных объекта водоснабжения.

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