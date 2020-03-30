Карантин по бешенству сняли в Саратовской области

В трех населенных пунктах Саратовской области завершился карантин, объявленный в связи с угрозой распространения бешенства. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Ограничительные мероприятия действовали в селе Шумейка Энгельсского района с 20 января. В домовладении из-за бешенства погибла собака. 21 января карантин объявили в Энгельсе на улице Бережной. А 23 января после выявления случая бешенства карантин объявили в поселке Васильевском Калининского района. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Во время действия карантина в населенных пунктах были запрещены выставки животных, действовал запрет на вывоз животных за пределы карантинной зоны. В связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов заболеваемости карантин в населенных пунктах отменен.

В середине марта карантин по бешенству объявили в двух районах Тюменской области.