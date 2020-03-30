Почти 150 человек спасли с заснеженной трассы в Воркуте

Спасатели в Воркуте за выходные эвакуировали 148 человек, застрявших на закрытой из-за снега кольцевой автодороге. В городе было объявлено штормовое предупреждение.

Решение о закрытии трассы было принято перед выходными. Тем не менее, отметили в мэрии, горожане выехали на КАД и оказались в снежных заторах. 27 марта с дороги эвакуировали 59 человек. 29 марта спасатели эвакуировали 89 человек, среди которых 61 работник местного предприятия. Они передвигались на шести автобусах, сообщает ИА «Комиинформ».

Кроме того, удалось деблокировать 16 единиц застрявшей техники. Медицинская помощь жителям Воркуты не потребовалась.

Несмотря на ограничение в движении, утром 30 марта на КАД вновь выехали автомобили. Они затруднили работу снегоуборочной техники. В пункты временного размещения обратились пять человек.

В Воркуте объявлено штормовое предупреждение. Во время снегопада порывы ветра достигали 27 м/с.