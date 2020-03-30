Младенец погиб при пожаре в жилом доме в Новгородской области

В Шимском районе Новгородской области при пожаре в жилом доме погиб младенец. По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе СУ СКР по региону, пожар произошел вечером 27 марта в частном доме в деревне Бор. В результате погибла девятимесячная девочка.

По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

В ночь на 27 марта в Екатеринбурге произошел пожар в деревянном двухэтажном доме на улице Омской. Огонь распространился на 200 кв. м. Погибли восемь человек. Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция рассматривает поджог как основную версию причин произошедшего.