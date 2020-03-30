Четыре моста закрыли в Оренбуржье на время паводков

В Оренбургской области закрыты три моста — в Илекском, Кваркенском, Бузулукском районах. Еще один понтонный мост, в Соль-Илецком городском округе, разобрали. Это сделано в связи с весенними паводками.

На территории трех закрытых мостов действуют альтернативные объезды, обеспечивающие транспортное сообщение между населенными пунктами. Для жителей Соль-Илецкого городского округа организована лодочная переправа.

Как уточняет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на главное управление дорожного хозяйства региона, в районе затопления находятся в общей сложности 44 моста.