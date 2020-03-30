Режим зимнего содержания дорог ввели в Твери

Дорожные службы в Твери вернулись к зимнему содержанию дорог. Причиной стало резкое изменение погодных условий.

В ночь на 30 марта в городе начался снег. В связи с изменением погодных условий на дороги выведена снегоуборочная техника. Кроме того, проводится противогололедная обработка улиц. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Техника будет оставаться в режиме повышенной готовности. Однако синоптики прогнозируют плюсовую температуру в ближайшие дни. На неделе возможны незначительные осадки.

При установлении благоприятной погоды дорожники вернутся к летнему содержанию улиц.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил прогноз на потепление с 1 апреля. Температура в Москве повысится до +3…+5 градусов.