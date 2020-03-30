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Более 10 температурных рекордов установлено в Липецке с начала марта

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В Липецке 29 марта был побит очередной температурный рекорд. Столбики термометров в этот день поднимались до отметки +17,5 градуса. Это самая высокая для этого дня температура за все 110 лет метеонаблюдений, которые проводились в Липецке.

Предыдущий рекорд этого дня был установлен в Липецке в 2007 году, когда температура поднималась до 16,4 градуса, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Таким образом, только в марте 2020 года в городе было побито 11 температурных рекордов. По предварительным прогнозам синоптиков, в ночь на 31 марта в Липецке возможны заморозки до –3 градусов. Дневные температуры составят около +8 градусов.

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