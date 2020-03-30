Дежурные группы для детей появятся в детсадах Татарстана

В детских садах Татарстана в период нерабочей недели организуют дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в непрерывно действующих структурах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

С 30 марта по 3 апреля такие группы будут организованы для детей, родители которых работают в больницах, аптеках, крупных магазинах, в структурах МВД и МЧС. Остальные дети должны оставаться дома с родителями, пишет InKazan.ru.

Отмечается, что в случае необходимости подобные группы могут быть созданы для учеников 1–4-х классов школ.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

30 марта замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что в столице Татарстана существенно снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Ранее в республике был введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Он продлится до 15 апреля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.