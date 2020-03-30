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Самара впервые присоединится к акции «Зажги синим»

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Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
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Самара впервые примет участие в международной акции «Зажги синим», которая каждый год проводится 2 апреля в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями. В этот день здания по всему миру подсвечиваются синим цветом.

Как пишет НИА «Самара», в этот день в городе организуют подсветку синим цветом музейно-выставочного комплекса ракеты-носителя «Союз» и части улиц, прилегающих к этому комплексу.

Принять участие в акции можно и любым другим способом: подсветить окна гирляндами или синей лампой, одеться в синее и рассказать близким об аутизме. Также можно сфотографироваться в синем и выложить фото в соцсетях с хештегами #зажгисиним и #2апреля.

Акция «Зажги синим» проходит во многих странах мира. Она была запущена в 2005 году организацией Autism Speaks. 2 апреля каждый год со специальным обращением выступает Генеральный секретарь ООН. В России к акции присоединились в том числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Белгород и Иваново.

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