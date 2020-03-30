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Пристройка к зданию правительства загорелась в Севастополе

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В Севастополе ликвидирован пожар в пристройке к зданию правительства. Следователи проводят проверку по факту возгорания.

Сообщение о пожаре поступило днем 30 марта. По данным МЧС, на улице Ленина загорелись складские помещения, пристроенные к правительству. Сотрудники Росгвардии, охраняющие здание, оповестили сотрудников правительства на всех этажах, служащие покинули помещения. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Площадь пожара составила 8 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут. В здании проводится восстановление электроснабжения.

На месте происшествия полиция и Следственный комитет проводят проверку. Причина возгорания устанавливается.

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