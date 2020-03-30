Три ульяновские больницы готовят к приему больных коронавирусом

В Ульяновской области пациентов с подозрением на коронавирус разместят в трех больницах: городской больнице Новоульяновска, Центральной городской клинической больнице и медсанчасти имени Егорова.

Готовность медицинских учреждений проверил губернатор Сергей Морозов. К данному моменту для больных коронавирусом развернули 203 койки. При необходимости количество увеличат до 700. В регионе есть 325 аппаратов ИВЛ, куплено еще 12 аппаратов. В Минздрав России направлен запрос на приобретение еще 250 аппаратов.

Около 8 млн рублей власти выделили на ремонт инфекционного отделения больницы в Новоульяновске. Здесь планируют открыть обсервацию для тех, кто приехал из-за границы и не может самоизолироваться дома.

В инфекционном отделении ЦГКБ сделали ремонт, заменили наружные металлические и внутренние двери в боксах. Позже в 70 палатах отремонтируют систему вентиляции. На все работы выделено 5,1 млн рублей. Решается вопрос о развертывании 400 дополнительных инфекционных коек в медсанчасти имени Егорова, пишет 1ul.ru.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. В России на текущий момент число заразившихся коронавирусом достигло 1836 человек.

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