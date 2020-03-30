Том Хэнкс рассказал о возвращении в США вместе с женой

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вернулись домой в США. Об этом актер рассказал в своем Twitter.

«Всем привет <…>. Мы дома и теперь вместе со всей Америкой не будем никуда выходить <…>. Большое спасибо всем, кто заботился о нас в Австралии. Их помощь сделала возможным наше возвращение в США. И большое спасибо всем за добрые пожелания. Это было очень важно и для меня, и для Риты», ― написал он на своей странице в соцсети.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что Хэнкс и его супруга, отбывавшие карантин после лечения от коронавируса в Австралии, вернулись в Лос-Анджелес.

Пара заразилась в Австралии, где Хэнкс снимался в фильме «Элвис», а Уилсон его сопровождала. Они прошли лечение в больнице, а затем отбывали карантин, став первыми знаменитостями, сообщившими об инфицировании коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 735 тыс. случаев заболевания, умерли более 34 тыс. человек, вылечились 156 тыс.