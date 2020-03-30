Стена жилого дома обрушилась в Уфе

В Уфе обрушилась часть стены жилого дома. Ремонтом здания займется управляющая компания.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. По данным жителей дома, произошло обрушение части стены. Штукатурка отслоилась от фасада, в итоге куски стены рухнули на тротуар. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

На месте происшествия установили ограждение, чтобы обезопасить пешеходов. В момент обрушения никто не пострадал. Причины инцидента выясняются. Ремонт будет проведен силами управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области часть стены школы рухнула со стороны пищеблока. Причиной обрушения стало накопление воды с крыши и конденсата при приготовлении пищи.